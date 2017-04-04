Volkswagen и Audi отзывают машины в России

Отзыву подлежат машины, реализованные с 2016 по 2017 год. Причиной кампании стало возможное отклонение в пропорции смеси воспламенителя для нескольких подушек безопасности водителя, переднего пассажира и ремней безопасности, что может привести к несрабатыванию эйрбегов или, соответственно, ремня.

Владельцы автомобилей Volkswagen Golf, Amarok, Passat, Caravelle и Audi A4, A5, A6, A8, подпадающих под отзыв, будут проинформированы письменно или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Определить, следует ли вам озаботиться доставкой своего автомобиля в сервис, можно и самостоятельно, сверив VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

Все работы по замене некачественных подушек и ремней, естественно, осуществляются бесплатно.