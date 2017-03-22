Названы самые надежные автомобили в мире

На втором месте расположилась компания Toyota, а на третьем — американский Buick. Отмечается, что в первой десятке также оказались Audi, Kia, Mazda, Hyundai, Infiniti, BMW и Honda.

Среди моделей самым надежным признан гибрид Toyota Prius, а «серебро» получил Lexus CT 200h. Замыкает лидерскую тройку Infiniti Q70.

Впрочем, не стоит серьезно относиться к этому рейтингу, потому что, как минимум, не понятно, на какую именно статистику за какой временной период ссылается издание, и о какой стране в нем вообще идет речь…