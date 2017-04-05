LADA 4×4 отмечает свой 40-летний юбилей

Как рассказали «АвтоВзгляду» представители АВТОВАЗа, из 2,5 млн. автомобилей более 530 000 штук отправились на экспорт. Отмечается, что «Нива» — единственная модель линейки LADA, представленная на всех шести континентах Земли.

При этом отечественный внедорожник пережил несколько модернизаций: за 40 лет тольяттинцы слегка подновили шасси и другие системы машины, благодаря чему она стала чуть более динамичной, управляемой, комфортной и безопасной.

Согласно статистике, LADA 4×4 пользуется достаточно высоким спросом у покупателей и входит в ТОП-15 самых востребованных моделей на российском рынке. Например, в феврале в пользу «Нивы» сделали выбор 2024 россиянина — а это «серебро» в рейтинге популярности внедорожников на нашем рынке.