LADA 4×4 отмечает свой 40-летний юбилей

Фото: АВТОВАЗ
5 апреля ВАЗовская «Нива» празднует свой очередной день рождения — производство ВАЗ-2121 началось 40 лет назад. С 1977 года тольяттинцы выпустили около 2,5 миллиона внедорожников, разошедшихся по всему свету.
Виктория Базылева

Как рассказали «АвтоВзгляду» представители АВТОВАЗа, из 2,5 млн. автомобилей более 530 000 штук отправились на экспорт. Отмечается, что «Нива» — единственная модель линейки LADA, представленная на всех шести континентах Земли.

При этом отечественный внедорожник пережил несколько модернизаций: за 40 лет тольяттинцы слегка подновили шасси и другие системы машины, благодаря чему она стала чуть более динамичной, управляемой, комфортной и безопасной.

Согласно статистике, LADA 4×4 пользуется достаточно высоким спросом у покупателей и входит в ТОП-15 самых востребованных моделей на российском рынке. Например, в феврале в пользу «Нивы» сделали выбор 2024 россиянина — а это «серебро» в рейтинге популярности внедорожников на нашем рынке.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, производители, внедорожник
5 апреля 2017
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