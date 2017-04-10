General Motors выпустит семь новых моделей

Речь идет не о рестайлинге уже имеющихся в модельной линейке автомобилей, а выводе совершенно новых продуктов. По словам г-на Лепнухова, инвестиции в реализацию проекта составят более 12 млрд. долларов США. Уже известно, что первой ласточкой станет кроссовер Cadillac XT4, который теоретически может заставить понервничать немецких конкурентов Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA. Наряду с мощными «атмосферными» модификациями, автомобиль получит и «бюджетный» 2-литровый мотор с турбонаддувом.

Кроме того, ожидается появление большого кроссовера Cadillac XT7 и самого маленького SUV в линейке премиальной марки — XT1. Порадует «свежачком» и Chevrolet — уже до конца года в Россию приедет большой семиместный Traverse второго поколения с самым просторным (по заверениям GM) салоном в своем сегменте.