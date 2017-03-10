Новый компактный кроссовер Cadillac получит название XT4

Как сообщает издание Motor1, Йохан де Нисшен устал от того, что автомобильные издания неверно именуют новый маленький кроссовер:

— Пока это не зашло слишком далеко, мы хотели бы, чтобы люди с самого начала понимали правильное позиционирование этого автомобиля и верно его называли", — заявил топ-менеджер.

Напомним, что новый SUV предположительно поступит в продажу во второй половине следующего года. Кроссовер будет сравним по размерам с Mercedes-Benz GLA или Audi Q3. Предполагается, что под капотом новинки может «поселиться» четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор, однако точная информация о XT4 пока держится в секрете.

Г-н де Нисшен также рассказал, что в ближайшие несколько лет компания выпустит пять новых моделей. Уже известно, что в 2019 году ожидается дебют большого кроссовера XT7, а следом за ним на рынок выйдет самый маленький и бюджетный SUV — XT1.

Напомним, что на сегодняшний день модельный ряд люксового бренда Cadillac представлен в России седаном CTS и его новой версией CTS-V, а также тремя кроссоверами: XT5, Escalade и Escalade ESV. Самый доступный SUV — XT5 — предлагается российским покупателям по цене от 2 890 000 рублей.