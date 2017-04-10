Niva завоевывает Казахстан

Соглашение между российским и казахским предприятиями было подписано еще в январе 2017 года, а с сегодняшнего дня началось серийное производство внедорожника.

Вообще, Казахстан является одним из основных экспортных рынков продукции GM-АВТОВАЗ, номенклатурный перечень которой ограничивается всего-навсего одной моделью. Из-за падения платежеспособного покупательского спроса в этой республике в прошлом году она по значимости для российско-американского совместного предприятия отошла на второе место, пропустив вперед Украину. На долю последней пришлось 44,1% всего экспорта, в то время как в Казахстан было отправлено только 23,3% автомобилей.

Объемы зарубежных поставок Chevrolet Niva упали и в целом — за 2016 год они сократились на 34,5%. Заметим, что 1555 внедорожников, нашедших своих владельцев за пределами России, составляют чуть больше 5% от общих готовых продаж — то есть, мизерную часть. Тем не менее, GM-АВТОВАЗ надеется, что организация сборки в Казахстане позволит повысить его продажи в соседней стране за счет снижения.