BMW 5-й серии: лучше, чем грузины

Люди в возрасте, конечно же, помнят такой бородатый анекдот:
— Армяне лучше, чем грузины…
— Чем лучше?
— Чем грузины.
Этой замечательной по глубине мысли историей легко можно проиллюстрировать ситуацию, сложившуюся с баварской «пятеркой». Ибо на вопрос чем же новая G30 лучше предыдущей F10 так и подмывает, честно говоря, ответить — чем F10.
Поясню: уходящий ныне в историю автомобиль был весьма хорош, и косвенно это подтвердил проведенный в середине срока его конвейерного существования рестайлинг. Обновление оказалось чисто формальным, и это объяснялось вовсе не ленью немцев, а наличием у них элементарного здравого смысла: никаких мало-мальски серьезных причин улучшать и модернизировать машину ни у инженеров, ни у дизайнеров тогда действительно не было.
Не могу со все ответственность объявить, что я неизменно приходил в восторг от каждой мелочи, от каждой деталюшки автомобиля шестого поколения — это отнюдь не так, на чем не премину остановиться ниже. Но, напомню, речь шла о каких-либо значимых недостатках, а их машина не имела ни по части дизайна, ни по части техники.