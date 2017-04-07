BMW 5-й серии: лучше, чем грузины

И тем не менее, законы автомобильного рынка неумолимы — хочешь не хочешь, а раз в шесть-семь лет надо представлять очередное поколение, каким бы совершенным не был автомобиль. Редкие производители рискуют нарушить это правило, да и зачем? Продажи надо стимулировать всеми возможными методами. А посему, еще в 2010-м можно было уверенно предсказать, что новую «пятерку» мы увидим в 2016-м. Похоже, баварцам пришлось попотеть, чтобы придумать, в каком направлении надо двигаться со своим, в принципе-то ненужным, улучшайзингом.

Только вот плоды сего «потения» неочевидны. Как, например, Карим Хабиб, очередной шеф-дизайнер BMW, определяет отличия между G30 и F10? Он говорит: «Новый BMW 5-й серии производит впечатление зрелости, стиля и динамики. Строгий и точный дизайн в равной мере сочетает в себе благородство, эстетическую привлекательность и функциональность». Подпишусь под каждым словом г-на Хабиба — причем с равной готовностью и по поводу нового, и по поводу уходящего поколения.

Проще всего перечислить различия, опираясь на технические данные. Например, G30 длиннее на 29 мм, шире на 6 мм и выше на 2 мм. Колесная база подросла на 7 мм. Просто замечательно, не правда ли? Однако абсолютно не информативно, поскольку заметить 29 мм разницы при общей пятиметровой длине автомобиля нелегко даже тяжеловооруженным глазом. Точно так же сложно определим и 100-килограммовый выигрыш в массе у более чем полуторатонной машины.

Займемся более явными различиями. Еще на подходе к автомобилю я заметил, что фары у «пятерки» — по заведенной 3-й серией моде — теперь также вплотную подходят к радиаторной решетке. И знаете — это неплохо, поскольку одной из немногих деталей, которые мне не очень нравились у прежней машины, была как раз форма передних осветительных приборов. Сразу же стоит упомянуть об еще одной перемене к лучшему — нижний вырез переднего бампера получил более благородные на мой взгляд очертания.