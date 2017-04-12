Лучшим автомобилем года в мире назван кроссовер Jaguar F-Pace

Что же касается остальных категорий, то лучшей городской машиной года стал BMW i3; самым роскошным жюри признало Mercedes-Benz E-Class; самым спортивным — Porsche 718 Boxster/Cayman, а самым экологичным — Toyota Prius Prime. Однако ориентироваться на все эти титулы, звания и награды при покупке машины для себя вряд ли стоит, ведь гарантий непредвзятости «судейской коллегии» никто не дает.
Лучшим из лучших стал кроссовер Jaguar F-Pace, победивший так же в номинации «Лучший дизайн». Напомним, что в минувшем году самым «мировым» авто эксперты назвали родстер Mazda МX-5.