Chery Tiggo 2 получил российский ценник

Уже в базовой комплектации Tiggo 2 располагает системами ABS, EBD, датчиком контроля давления в шинах, «сигнализатором» о превышении скорости и другими полезными опциями. Нельзя не отметить и интеллектуальный информационно-развлекательный комплекс ClouDrive — систему, основанную на «облачных» технологиях, которая предлагает водителю широкие возможности. Заботясь о безопасности автомобилистов и их пассажиров, разработчики Chery оснастили «Клауддрайв» функцией управления голосовыми вызовами. Теперь, чтобы ответить на звонок, не нужно отвлекаться от дороги в поисках мобильного телефона. «Умная» система также подскажет, какой маршрут выбрать в целях экономии времени, предупреждая рулевого о пробках, дорожных работах и подобных непредсказуемых ситуациях. К слову сказать, с ее помощью можно выходить в интернет.