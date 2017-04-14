Chery Tiggo 2 получил российский ценник

На сегодняшний день модельный ряд марки Chery представлен в России двумя кроссоверами: Tiggo 5 и Tiggo 3. А вскоре в салонах дилеров появится и новый «паркетник» Tiggo 2, получивший весьма стильный дизайн, который явно придется по вкусу молодым автомобилистам. Как и его цена, но об этом чуть ниже. Новинка вооружена 1,5-литровым двигателем, мощностью 106 л.с. Мотор агрегатируется как с пятиступенчатой механической коробкой передач, так и с пятидиапазонным «автоматом», а вот привод кроссовера — безальтернативно передний. Учитывая технические характеристики модели стоит отметить, что расход топлива в смешанном цикле составляет около 11 литров на 100 километров.
Уже в базовой комплектации Tiggo 2 располагает системами ABS, EBD, датчиком контроля давления в шинах, «сигнализатором» о превышении скорости и другими полезными опциями. Нельзя не отметить и интеллектуальный информационно-развлекательный комплекс ClouDrive — систему, основанную на «облачных» технологиях, которая предлагает водителю широкие возможности. Заботясь о безопасности автомобилистов и их пассажиров, разработчики Chery оснастили «Клауддрайв» функцией управления голосовыми вызовами. Теперь, чтобы ответить на звонок, не нужно отвлекаться от дороги в поисках мобильного телефона. «Умная» система также подскажет, какой маршрут выбрать в целях экономии времени, предупреждая рулевого о пробках, дорожных работах и подобных непредсказуемых ситуациях. К слову сказать, с ее помощью можно выходить в интернет.
Новый Chery Tiggo 2 будет продаваться в России в трех комплектациях. Цена кроссовера в базовой версии Comfort составит 769 900 рублей, а более интересного варианта Luxury с МКП — 819 900 рублей. Топовая же версия китайского SUV «лакшери» с АКП обойдется россиянам как минимум в 889 900 целковых. В шоу-румах официальных дилеров новинка появится уже 22 апреля.