АВТОВАЗ подумывает поставить на LADA Vesta пневмоподвеску

Официальная страничка АВТОВАЗ в одной соцсети с недавних пор задает посетителям вопрос, явно сформулированный каким-то гастарбайтером из Средней Азии: «Мы знаем что многие фанаты автомобилей любят их дорабатывать. Какое ваше мнение по внедрению пневмоподвески на LADA Vesta?». Ниже предлагается четыре возможных ответа: «Это же влияет на гарантию!», «Красиво, но не практично», «Отлично! Захотел — поднял, захотел — занизил!» и «Это не для меня!»

На момент написания этого материала за внедрение в конструкцию LADA Vesta пневмоподвески высказались 40% участников голосования, выбрав ответ «Отлично! Захотел — поднял, захотел — занизил!». Однако большинство принявших участие в этом опросе оказались людьми более вменяемыми. «Это не для меня» выбрали 30%, а «Красиво, но не практично» — 24% проголосовавших.