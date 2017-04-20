В России начались продажи обновленной Toyota Camry

Toyota Camry уже в базовой версии обзавелась светодиодными противотуманными фарами, а в более интересных комплектациях, начиная с «Элеганс Плюс», седану достались и LED-фары ближнего света. Цветовая палитра внешнего покрытия расширилась за счет нового оттенка «темно-коричневый металлик».

По желанию клиента автомобилю можно придать еще более элегантный вид благодаря дополнительному стайлинг-пакету «Премиум», который включает в себя эксклюзивное оформление радиаторной решетки и повторители указателей поворота, расположенные в переднем бампере.

Судя по всему, никаких изменений под капотом Camry не произошло. Седан по-прежнему приводится в движение одним из трех — на выбор — моторов мощностью 150, 181 или 249 л.с., безальтернативно агрегатированных с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Как сообщает пресс-служба Toyota, производство обновленной Camry налажено на предприятии в Санкт-Петербурге. Стать обладателем пережившего легкий фейслифтинг автомобиля можно по цене от 1 407 000 рублей.