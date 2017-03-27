Самые распространенные дефекты VW Polo, Hyundai Solaris, Toyota Camry и других популярных авто

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Плановое техобслуживание не всегда сводится к банальной замене масла, фильтров, свечей зажигания и тормозных колодок. Нередко при осмотре выявляются и серьезные неисправности, требующие немедленного ремонта. Причем слабые места у автомобилей одной модели или даже марки как правило одни и те же.
Эдуард Раскин

Стоит ли удивляться тому, что у значительного числа автомобилей одного производителя в первую очередь выходит из строя вполне определенный узел? Отнюдь — ведь «слабое звено» возникает как правило из-за недооценки конструкторами местных условий эксплуатации: все-таки большинство машин проектируется, как мы знаем, совсем не в России. Поэтому и прокол оказывается конструктивно общим.

Впрочем, настораживает на самом деле другое. Если «болячки» выявлены, то почему бы их оперативно не устранить? Однако же во многих случаях «история болезни» насчитывает многие годы. Вот, в частности, специалисты компании CarFix поделились с порталом «АвтоВзгляд» эксклюзивной информацией о некоторых неисправностях, с которыми чаще всего сталкиваются работники автосервисов Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: www.pepboys.com

Догадаться о главной проблеме, которая омрачает жизнь владельцам Volkswagen Polo, несложно. Конечно же, это семиступенчатая «сухая» роботизированная коробка передач DSG, у которой наблюдается врожденная предрасположенность к сбоям в работе. Тем же самым недугом страдают и остальные машины концерна — не только Volkswagen, но и Skoda. Кстати, помимо коробки «Поло» может после 40 000 км пробега затребовать ремонт сцепления. Примерно на этом же рубеже у Ford Focus вероятен выход из строя бензонасоса.

Hyundai Solaris, прошедший 30 000 и более километров, одарит проблемами с подшипниками ступиц колес. Та же самая история грозит и владельцам KIA Rio, но уже на 35 000−50 000 км. А вот у Nissan Teana после 60 000 км может подвести стальной ремень вариатора. На эталоне надежности Toyota Camry при 80 000−100 000 км пробега есть неслабый шанс поломки насоса системы охлаждения.

Фото: www.autorepaircitycarson.com

После 30 000−40 000 км владельцы Chevrolet сталкиваются с необходимостью внепланового ремонта стойки стабилизатора, а порой и амортизаторов. У Opel Astra на 40 000−60 000 км неоднократно фиксировались проблемы с термостатом. Владельцы же самых разных моделей Mitsubishi обращались в сервисы из-за неисправности рулевых реек.

— Если машина используется в городе, из-за постоянных пробок возможны проблемы с коробкой передач, сцеплением, перегревом, а езда по плохим дорогам провоцирует неисправности в ходовой и рулевой части, — объясняет Олег Чирков, главный технический эксперт CarFix.

Конечно, в той же Германии автовладельцы на автобанах не испытывают проблем с коробками. Да и мегаполисов с многочасовыми пробками в этой стране не имеется — в отличие от России. Так о том, собственно, и шла речь выше — основные проблемы давным-давно известны, но почему-то не решаются. Может быть, расчет на неконфликтность российского потребителя, который безропотно проглотит все, что ему дают?

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27 марта 2017
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