Самые распространенные дефекты VW Polo, Hyundai Solaris, Toyota Camry и других популярных авто

Стоит ли удивляться тому, что у значительного числа автомобилей одного производителя в первую очередь выходит из строя вполне определенный узел? Отнюдь — ведь «слабое звено» возникает как правило из-за недооценки конструкторами местных условий эксплуатации: все-таки большинство машин проектируется, как мы знаем, совсем не в России. Поэтому и прокол оказывается конструктивно общим.

Впрочем, настораживает на самом деле другое. Если «болячки» выявлены, то почему бы их оперативно не устранить? Однако же во многих случаях «история болезни» насчитывает многие годы. Вот, в частности, специалисты компании CarFix поделились с порталом «АвтоВзгляд» эксклюзивной информацией о некоторых неисправностях, с которыми чаще всего сталкиваются работники автосервисов Москвы и Санкт-Петербурга.