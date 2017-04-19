Выбираем аксессуары для ухода за велосипедом

Однако мало купить понравившийся экземпляр двухколесной техники. За ней, как и за любым транспортным средством, нужно ухаживать, а отправляясь в велопробег или просто на парковую прогулку быть готовым к тому, что вдруг подспустит, а то и вовсе проколется колесо. И тогда без ряда аксессуаров просто не обойтись.

Да, подкачать велосипедную шину можно и автомобильным компрессором. Но как быть, если это необходимо сделать, когда машины рядом нет? Таскать с собой автомобильный насос — то еще удовольствие. К тому же есть риск высокопроизводительным автомобильным насосом перекачать велосипедную шину, обладающую высоким давлением и малым объемом. Не лучший выход возить с собой и традиционных ручной велонасос, особенно если в седле сидит женщина или ребенок. И не только потому, что при использовании такого «гаджета» с тебя семь потов сойдет и вся прогулка окажется скомканной.