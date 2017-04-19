Выбираем аксессуары для ухода за велосипедом

Велосипед всегда был весьма популярным транспортным средством у россиян. А сегодня, когда власти даже такого гигантского мегаполиса как Москва уделяют велосипедистам все больше внимания, число поклонников «великов» растет как на дрожжах. Достаточно сказать, что сегодня емкость этого сегмента рынка оценивается аж в 5 млн. штук в год!
Михаил Ростарчук

Однако мало купить понравившийся экземпляр двухколесной техники. За ней, как и за любым транспортным средством, нужно ухаживать, а отправляясь в велопробег или просто на парковую прогулку быть готовым к тому, что вдруг подспустит, а то и вовсе проколется колесо. И тогда без ряда аксессуаров просто не обойтись.

Да, подкачать велосипедную шину можно и автомобильным компрессором. Но как быть, если это необходимо сделать, когда машины рядом нет? Таскать с собой автомобильный насос — то еще удовольствие. К тому же есть риск высокопроизводительным автомобильным насосом перекачать велосипедную шину, обладающую высоким давлением и малым объемом. Не лучший выход возить с собой и традиционных ручной велонасос, особенно если в седле сидит женщина или ребенок. И не только потому, что при использовании такого «гаджета» с тебя семь потов сойдет и вся прогулка окажется скомканной.

Хитрости подкачки велоколеса

Дело в том, что давление в камере держит покрышка, и от ее типа зависит, насколько интенсивно нужно накачивать колесо. На покрышке указано минимальное и максимальное давление, и накачивая шину, нужно быть предельно внимательным. Ведь избыток давления или его недостаток может привести к повреждению камеры, покрышки и потере контроля над велосипедом. Мы крайне редко обращаем внимание на давление в шинах нашего велосипеда, предпочитая измерять его «на глазок» — точнее, наощупь: твердая или мягкая? А ведь это типичная ошибка начинающих велосипедистов. Узнать точное давление и не подвергать риску себя и свой велосипед позволит манометр. Но если покупать его отдельно, то вам по мере накачивания придется несколько раз измерять давление и каждый раз снимать и снова одевать насос — опять неудобно. Вот почему идеальный вариант — велонасос с манометром. Такой, например, как Berkut Specialist VL-1000.

Настоящий «качок»

Мало того, что он весит всего 450 грамм и по размерам сопоставим с «ручным» аналогом, так еще работает от встроенного аккумулятора. При этом время накачки одного одного стандартного велосипедного колеса в 26 дюймов от нуля до 3 бар составляет всего 50 секунд, а полностью заряженный насос может накачать до 8−10 велосипедных колес. Что до остальных его технических характеристик, то они впечатляю не меньше: максимальное давление 8 бар, производительность 10 литров в минуту, литий-ионный аккумулятор на 12.8 V емкостью 500 mAh х 4, время непрерывной работы — 8−10 минут.

Насос оснащен универсальным наконечником, который подходит для различных типов ниппелей: автомобильных (Shrader) и узких велосипедных ниппелей Presta. Подсоедините наконечник к ниппелю колеса, нажмите на «старт», и накачка пошла. Встроенный линейный манометр позволяет контролировать давление в камере колеса: по шкале сразу видно, как повышается давление, и можно вовремя остановиться. А если придется работать с устройством в темное время суток, приятным дополнением станет встроенный светодиодный фонарик.

Кроме вышеперечисленных достоинств переносной электрический велокомпрессор комплектуется надежным креплением на раму, особенности конструкции которого не мешают разместить в этом же месте флягу для воды. Цена электронасоса — 3750 рублей.

Душ для «велика»

После поездки на велосипеде, разумеется, лучше хорошенько его помыть, поэтому помимо уникального велосипедного компрессора любители двухколесной езды наверняка, оценят еще одну серию аксессуаров от Berkut — портативные мини-мойки Smart Washer.

Конечно, помыть велосипед можно и дома или на берегу речки, если не боитесь перемазаться и перепачкаете одежду, К тому же нельзя забывать, что в веломойке главное — как можно меньше тереть велосипед, а больше поливать его водой, не позволяя частичкам грязи поцарапать краску.

При этом портативные мини-мойки Smart Washer, как и упоминавшисся выше велонасосы могут работать не только от автомобильной бортовой сети 12 Вольт, но и от встроенного аккумулятора. К тому же они снабжены длинным шлангом высокого давления и многофукциональным пистолетом-распылителем с различными насадками, абсолютно безопасными для лакокрасочного покрытия велосипеда.

«Умный мойщик» разработан специально для эксплуатации в полевых условиях: заполняете емкость водой, и он готов к использованию — можно мыть и чистить велосипеды, снаряжение, инвентарь и многое другое. В линейке бренда пять таких моек, которые в зависимости от габаритов, производительности, набора аксессуаров и моющих способностей стоят от 6350 до 13 750 рублей.

аксессуары, велосипед
19 апреля 2017
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