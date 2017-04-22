Suzuki показала новый бюджетный седан

Свежий компактный седан построен на базе Suzuki Swift, но в отличие от «донора» ему достались куда более модная решетка радиатора и полностью светодиодная оптика. Внутри автомобиль порадует иной отделкой салона, а также «плюшками» вроде камеры заднего вида, тачскрина и навигации.

Что до агрегатов, то в движение машина будет приводиться 1,2-литровым бензиновым движком о 84 «лошадях», либо 75-сильным дизелем. Коробка передач — на выбор — «механика», «робот» или «автомат».

Первой страной, где начнутся продажи Suzuki Dzire, станет Индия. Вероятнее всего, в Россию место нее японцы привезут Swift нового поколения, чья премьера состоялась на минувшем Женевском автосалоне.