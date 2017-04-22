Suzuki показала новый бюджетный седан

Фотo: Suzuki
Японский производитель опубликовал в Сети первый скетч новейшего седана Suzuki Dzire для развивающихся рынков. Ожидается, что новинка будет представлена в бюджетном ценовом диапазоне. Правда, россиянам она, увы, не достанется.
Мирон Горин

Свежий компактный седан построен на базе Suzuki Swift, но в отличие от «донора» ему достались куда более модная решетка радиатора и полностью светодиодная оптика. Внутри автомобиль порадует иной отделкой салона, а также «плюшками» вроде камеры заднего вида, тачскрина и навигации.

Что до агрегатов, то в движение машина будет приводиться 1,2-литровым бензиновым движком о 84 «лошадях», либо 75-сильным дизелем. Коробка передач — на выбор — «механика», «робот» или «автомат».

Первой страной, где начнутся продажи Suzuki Dzire, станет Индия. Вероятнее всего, в Россию место нее японцы привезут Swift нового поколения, чья премьера состоялась на минувшем Женевском автосалоне.

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22 апреля 2017
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