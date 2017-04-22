Volvo готовит к выпуску беспилотный автомобиль

Шведская «Вольво» в содружестве с компанией Autoliv уже передала инженерам Zenuity интеллектуальную собственность на ранние разработки электронных систем помощи водителю. На их основе специалисты займутся проектированием новых технологий, включая программное обеспечение для внедрения в автомобили полностью беспилотных систем управления.

— Мы намерены создать мирового лидера в области автономных систем для безопасного вождения. С запуском Zenuity мы продвигаемся на шаг ближе к реализации этой захватывающей идеи", — прокомментировал генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.