Volvo готовит к выпуску беспилотный автомобиль

carscoops.com
Компания Zenuity — совместное предприятие Volvo Cars и Autoliv — начала разработку систему автономного управления автомобилем. Проект должен быть реализован к 2019 году.
Мирон Горин

Шведская «Вольво» в содружестве с компанией Autoliv уже передала инженерам Zenuity интеллектуальную собственность на ранние разработки электронных систем помощи водителю. На их основе специалисты займутся проектированием новых технологий, включая программное обеспечение для внедрения в автомобили полностью беспилотных систем управления.

— Мы намерены создать мирового лидера в области автономных систем для безопасного вождения. С запуском Zenuity мы продвигаемся на шаг ближе к реализации этой захватывающей идеи", — прокомментировал генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

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22 апреля 2017
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