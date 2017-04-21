Что делать, чтобы машина не била током

Для начала проясним из-за чего машина «бьется током», то есть накапливает статическое электричество, разряд которого и сопровождается неприятными ощущениями. Кое-где на просторах интернета встречаются рассказы, что статическое электричество накапливается на кузове машины во время движения — от столкновений с молекулами набегающего воздуха. Возможно. Однако на практике куда больший вклад в создание электростатических проблем в машине вносят синтетические материалы в салоне и шерстяная или тоже синтетическая одежда водителя и пассажиров. «Статика» тут вырабатывается как в знаменитом школьном физическом опыте опыте, когда трут стеклянную палочку об эбонитовую. Порой аналогичным образом статическое электричество вырабатывается если по багажнику машины, где частенько присутствует отделка в виде синтетического «войлока», на каждом повороте болтается, например, пластиковая канистра. В результате мы имеем статический заряд у машины, который будет только и ждать случая заземлиться, «ударив током» покидающего машину обитателя салона.
Напомним, кстати, что разряд статического электричества может стать причиной ЧП, воспламенив, например, пары бензина на АЗС в момент заправки топливом. Напрашивающимся решением проблемы «стреляющей электричеством» машины можно назвать смену гардероба. В машине нужно стараться ездить в одежде из натуральных и иных неэлектризующихся материалов. Выполнить это условие можно далеко не всегда. Да и глупо это как-то: одеваться, подстраиваясь под требования машины. Для снижения электрогенерирующих способностей материалов отделки салона машин придуманы вещества-антистатики. Этого добра хватает в любом магазине автокосметики. Периодические опрыскивания сидений машины каким-нибудь средством такого рода заметно снижает остроту «электрических» проблем при входе и выходе из нее. Еще более полезное средство от электроударов в машине — антистатические полоски, которые крепятся к днищу кузова и свисают до земли. Можно выбрать любой из предлагаемых магазинами автоаксессуаров. Главное — убедиться при покупке, что такая полоска имеет по всей своей длине токопроводящий элемент — графитовый наполнитель в составе пластика или, скажем медную «жилку» по всей длине.