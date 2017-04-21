Что делать, чтобы машина не била током

Напомним, кстати, что разряд статического электричества может стать причиной ЧП, воспламенив, например, пары бензина на АЗС в момент заправки топливом. Напрашивающимся решением проблемы «стреляющей электричеством» машины можно назвать смену гардероба. В машине нужно стараться ездить в одежде из натуральных и иных неэлектризующихся материалов. Выполнить это условие можно далеко не всегда. Да и глупо это как-то: одеваться, подстраиваясь под требования машины. Для снижения электрогенерирующих способностей материалов отделки салона машин придуманы вещества-антистатики. Этого добра хватает в любом магазине автокосметики. Периодические опрыскивания сидений машины каким-нибудь средством такого рода заметно снижает остроту «электрических» проблем при входе и выходе из нее. Еще более полезное средство от электроударов в машине — антистатические полоски, которые крепятся к днищу кузова и свисают до земли. Можно выбрать любой из предлагаемых магазинами автоаксессуаров. Главное — убедиться при покупке, что такая полоска имеет по всей своей длине токопроводящий элемент — графитовый наполнитель в составе пластика или, скажем медную «жилку» по всей длине.