Названы российские цены нового MINI Cabrio Cooper S

Кариоблет в модификации Cooper S оснащается 192-сильным четырехцилиндровым мотором, агрегатированным с шеситступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic. Список оснащения автомобиля включает в себя двухзонный климат-контроль с режимом «Кабриолет», датчик дождя и освещения, парктроники и круиз-контроль. К тому же машина может похвастать мультимедийной системой MINI Connected, поддерживающей смартфоны, а также камеры GoPro.

В отличие от предшественника, Cabrio получил удлиненную подушку заднего сиденья, благодаря чему в салоне появилось больше свободного пространства, и увеличенный багажный отсек. Складной верх способен открываться и закрываться на скорости до 30 км/ч всего за 18 секунд. При этом можно и частично приоткрыть крышу: при нажатии на кнопку, верх откидывается на 40 см.

Российские продажи новинки намечены на конец весны-начало лета. Ожидается, что минимальная цена кабриолета в модификации Cooper S составит 2 035 000 рублей.