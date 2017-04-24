Audi SQ5 получил российский ценник

Фото: Audi
Компания Audi анонсировала прайс-лист на спортивную версию кроссовера Q5. Так, минимальный ценник «горячего» SUV составит 4 100 000 рублей.
Виктория Базылева

Кроссовер SQ5 вооружен 354-сильным турбированным трехлитровым V6, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода quattro. Как сообщает пресс-служба Audi, новинка разгоняется до сотни всего за 5,4 секунды, а ее максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Ингольштадтцы оснастили автомобиль спортивной тормозной системой, адаптивными амортизаторами, активным задним дифференциалом. Заодно инженеры поигрались с настройками подвески и рулевого управления. Что же касается дизайна, то Audi SQ5 обзавелся черными радиаторной решеткой и воздухозаборниками в переднем бампере, эксклюзивными колесными дисками, а также окрашенными в серебристый оттенок внешними зеркалами заднего вида. Отделка салона кроссовера выполнена алькантарой, присутствуют и декоративные карбоновые вставки.

Ожидается, что в продаже «заряженный» SQ5 появится нынешним летом. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что обычный Q5 нового поколения можно будет приобрести уже в июне по цене от 2 980 000 рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, кроссоверы
24 апреля 2017
203