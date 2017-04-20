«Мисс Россия-2017» пересадили из дорогого кабриолета в Hyundai Solaris

Фото: Hyundai
20 апреля в шоу-руме «Hyundai City Store Авилон» в московском «Метрополисе» исполнительный директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев и директор шоу-рума Алексей Гуляев вручили победительнице «Мисс Россия-2017» Полине Поповой ключи от нового Hyundai Solaris.
Виктория Базылева

— Я рад поздравить Полину с победой в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2017» и вручить ей ключи от нашего бестселлера — нового Hyundai Solaris. Уверен, что автомобиль произведет потрясающее впечатление благодаря отличному исполнению и набору опций, — такое же, как она произвела на судей главного конкурса красоты в России, — сказал исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Однако фотографии, которые «Мисс Россия-2017» публикует на своих страничках в социальных сетях, дают нам право предполагать, что самая красивая девушка страны все же предпочитает более солидные авто. Впрочем, поклонники Поповой под фотографиями супермодели с новой машиной справедливо отмечают, что «автомобиль всегда можно перепродать».

Между тем напомним, что компания «Хендэ Мотор СНГ» и официальный дилер Hyundai «Авилон» уже в пятый раз выступают партнерами национального конкурса красоты «Мисс Россия».

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20 апреля 2017
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