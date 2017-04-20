«Мисс Россия-2017» пересадили из дорогого кабриолета в Hyundai Solaris

— Я рад поздравить Полину с победой в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2017» и вручить ей ключи от нашего бестселлера — нового Hyundai Solaris. Уверен, что автомобиль произведет потрясающее впечатление благодаря отличному исполнению и набору опций, — такое же, как она произвела на судей главного конкурса красоты в России, — сказал исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Однако фотографии, которые «Мисс Россия-2017» публикует на своих страничках в социальных сетях, дают нам право предполагать, что самая красивая девушка страны все же предпочитает более солидные авто. Впрочем, поклонники Поповой под фотографиями супермодели с новой машиной справедливо отмечают, что «автомобиль всегда можно перепродать».

Между тем напомним, что компания «Хендэ Мотор СНГ» и официальный дилер Hyundai «Авилон» уже в пятый раз выступают партнерами национального конкурса красоты «Мисс Россия».