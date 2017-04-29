За квартал в России продано легковых автомобилей на 400 млрд. рублей

По данным агентства «Автостат» в первом квартале 2017 года на покупку легковушек в России было потрачено на 3,1% больше денег, чем за тот же период 2016-го. Интересно, что за это же время реализация автомобилей в штуках выросла куда скромнее — на жалкий 1%. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», достижение подобных финансовых результатов можно достичь только за счет повышения средневзвешенной цены машин.

На первое место по выручке вновь поднялась Toyota, сумевшая заработать 44,6 млрд. рублей, хотя это и на 12,5% меньше, чем в том же периоде 2016-го. На второй строчке оказалась KIA, получивашя 39,5 млрд, что на 22,5% больше. И замыкает тройку Mercedes-Benz, который берет не количеством, а ценой. Он продал машин на 33,4 млрд. рублей, потеряв по сравнению с прошлым годом 15,2%.

Четвертую строчку занимает, как ни странно, глубоко убыточная по отчетам АВТОВАЗа LADA. Она заработала 32,7 млрд. рублей, увеличив выручку на 15,1%. И на пятом месте расположился Hyundai с 32 млрд. рублей.