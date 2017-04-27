Тест-драйв LADA XRAY: первый автомобиль для блондинки

Фото: АВТОВАЗ
LADA XRAY находится на длительном тест-драйве у портала «АвтоВзгляд» уже несколько месяцев. На сей раз мы пошли на любопытный эксперимент, вручив ключи от отечественного хетчбэка сотруднику, чей водительский стаж насчитывает немногим больше километров, чем у выпускников автошкол. И это при том, что неопытный водитель — девушка. Подойдет ли XRAY в качестве первого автомобиля для начинающего рулевого «в юбке»? Попытаемся разобраться.
Виктория Базылева

«Встречают по одежке», как говорится. Нельзя не отметить, что XRAY выглядит очень и очень прилично — в этой машине любая девушка будет «смотреться», и на ней совершенно не стыдно появится где-то в обществе завистливых подружек. Разумеется, это не предел мечтания современных принцесс, но вполне приемлемый вариант для ежедневной практики вождения. А посмотрите на светодиодные ходовые огни — эти привлекательные «глазки» не оставят равнодушной ни одну девушку. А сколько места в салоне машины! Автоледи сможет очень практично разложить все свои косметички, туфельки, платьица и прочие «прибамбасы», да еще и усадить тех самых подружек.

Раз уж мы начали с внешнего вида, сразу отметим, что по своим габаритам «Иксрей» отлично подходит на роль первого автомобиля. Как мы уже писали, начинать нужно с компактной машины во избежание казусов на парковках, но и не совсем малюсенькой, чтобы с самых первых самостоятельных километров водитель привыкал к стандартным размерам. Ведь обучение искусству управления автомобилем не заканчивается с получением заветной розовой карточки — как раз наоборот: самое сложное только начинается.

Фото: Виктория Базылева

Тольяттинцы неспроста прозвали XRAY кроссовером. Высокий хетчбэк обладает внушительным дорожным просветом в 195 мм, что является несомненным плюсом для начинающего автомобилиста. Да те же бордюры — как часто в начале своего автомобильного пути вы заезжали в сервис подлатать бампер? А проверить подвеску после того, как по неопытности цепляли «днищем» возникшие будто ни откуда препятствия? Разумеется, все приходит с опытом, а на первых парах машина с высоким клиренсом убережет нервы и кошелек новичка.

Стоит, пожалуй, сразу оговориться, что тот XRAY, которым мы располагаем, оснащен 122-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. И даже несмотря на наши же рекомендации приобретать первый автомобиль с «автоматом», практика вождения «на ручке» (не с инструктором на машине автошколы, а в гордом одиночестве в реальных городских условиях) позволит получить богатейший шоферский опыт. Тем более, что коробкой «Иксрей» обладает достаточно четкой, селектор переводится в нужное положение легко и удобно, даже для нежной девушки.

Еще одним важным моментом для нее является ход педали сцепления, которая на нашем тестовом автомобиле двигается как по маслу. Не то, чтобы проваливается в пол от порыва ветра, но и не приходится ее усиленно продавливать. Причем на освоение и понимание процесса взаимодействия стопы с левой педалью, на этой машине уходит совсем немного времени. А то знаете же, как бывает: шаг влево, шаг вправо — заглох.

XRAY укомплектован достаточно бодрым для автомобилей своей категории двигателем — машина, конечно, не рассчитана на дерзкие старты со светофора, но позволяет новичку чувствовать себя в потоке уверенно. Разгоняется шустро — у окружающих водителей не возникает желания обматерить вас затяжным звуковым сигналом. К слову сказать, и в поворотах «Иксрей» явно не «валится». Конечно, начинающему водителю — да впрочем, и опытному — не стоит на этом автомобиле выполнять подобные маневры на высоких скоростях, но на оптимальных машина не подведет.

Фото: АВТОВАЗ

Оказавшийся у нас XRAY может похвастаться богатым списком опций, доступных лишь в топовой комплектации, среди которых есть даже задний парктроник с камерой и датчик дождя. Понятно, что эти электронные помощники в разы облегчают и так несладкую жизнь начинающего водителя. Поэтому если уж и покупать этот автомобиль, то только в версии Luxe.

Между тем, хотелось бы отметить и не очень приятные моменты — идеальных автомобилей, увы, не бывает, и XRAY — не исключение. Пластиковые накладки на стойки лобового стекла загораживают обзор, порой приходится сильно наклоняться вперед, чтобы «склеить» картинку. Помимо этого случаются перебои в работе электроники: то изображение с задней камеры зависнет, то некорректно ESP сработает (подробнее об этой проблеме можно прочитать здесь), то коннектироваться с мобильным телефоном через Bluetooth машина захочет с четвертой-пятой попытки. Странным образом ведет себя и педаль тормоза, которая порой требует прикладывания без преувеличения мужских усилий.

…А подводя итог, скажем, что LADA XRAY — однозначно отличный вариант для начинающей автомобилистки. Учитывая, что машины с пробегом мы не рассматриваем, этот хетчбэк соответствует всем необходимым критериям. И не сильно дорогой, ведь в комплектации Luxe с «механикой» машина обойдется в 710 990 рублей, а с «роботом» — от 760 900 «деревянных». Да и не затратный: запчасти всегда в наличии, а механикам практически любого автосервиса не составит труда продиагностировать и вернуть машину к жизни.

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28 апреля 2017
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