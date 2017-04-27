Тест-драйв LADA XRAY: первый автомобиль для блондинки

«Встречают по одежке», как говорится. Нельзя не отметить, что XRAY выглядит очень и очень прилично — в этой машине любая девушка будет «смотреться», и на ней совершенно не стыдно появится где-то в обществе завистливых подружек. Разумеется, это не предел мечтания современных принцесс, но вполне приемлемый вариант для ежедневной практики вождения. А посмотрите на светодиодные ходовые огни — эти привлекательные «глазки» не оставят равнодушной ни одну девушку. А сколько места в салоне машины! Автоледи сможет очень практично разложить все свои косметички, туфельки, платьица и прочие «прибамбасы», да еще и усадить тех самых подружек.

Раз уж мы начали с внешнего вида, сразу отметим, что по своим габаритам «Иксрей» отлично подходит на роль первого автомобиля. Как мы уже писали, начинать нужно с компактной машины во избежание казусов на парковках, но и не совсем малюсенькой, чтобы с самых первых самостоятельных километров водитель привыкал к стандартным размерам. Ведь обучение искусству управления автомобилем не заканчивается с получением заветной розовой карточки — как раз наоборот: самое сложное только начинается.