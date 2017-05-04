В России подешевели оригинальные запчасти Ford

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Ford, компания установила сниженные цены на ряд самых востребованных запчастей. Так, например, масляный и воздушный фильтры, а также свечи зажигания можно приобрести со скидкой в 29%, аккумуляторная батарея обойдется дешевле на 23%, а щетки стеклоочистителя — на 20%. В целом производитель скорректировал прайс-листы на 42 группы запасных частей, среди которых и детали марки Motorcraft, которые используются на автомобилях Ford старше трех лет.

— Изменение максимальных цен перепродажи на запасные части позволит дилерам снизить стоимость планового ТО и популярных сервисных операций. В свою очередь, наши клиенты получат еще более выгодное предложение по обслуживанию у официальных дилеров не только новых, но и постгарантийных автомобилей Ford в рамках сервисной программы FordMotorcraft, — подчеркнул директор по послепродажному обслуживанию Ford Sollers Тимофей Яновский.