Ford может начать производство роботов, гуляющих с собаками

Ее специалисты в рамках конкурса «Last Mile Mobility Challenge» постарались представить, какие технологии могут пригодиться жителям «Города Будущего». Среди множества интересных идей — и специальный робот «Няня для собаки», который по команде владельца, заданной через смартфон, может отправиться на прогулку с питомцем, угостить его лакомством и даже убрать за ним. Согласитесь — удобно, прозябая в «пробке», выгулять любимую овчарку посредством мобильного телефона и затем покормить ее. Специальное приложение для смартфона подскажет системе, когда пора идти на прогулку, а «умный» ошейник будет отслеживать перемещения питомца и присматривать за тем, чтобы он всегда был сыт.

— Я обожаю свою таксу Мэри, но, к сожалению, у меня не получается гулять с ней так часто, как хотелось бы, — говорит автор идеи «Няни для собаки» дизайнер Ford Итцель Кортес. — Такой робот мог бы отправиться с Мэри на прогулку по первому требованию, а я была бы спокойна за своего любимца…

Что ж, идея собаколюбивой дамы, даже сделавшей себе татуировку на руке с изображением таксы, хороша. Но непонятно одно — как собачья нянька-робот будет отпирать-запирать двери жилища и противостоять злодеям, попытавшимся зайти в него в этот момент. Другое дело, что набирающие популярность так называемые умные дома смогут легко решить эту проблему. Но это уже совсем друга, совсем не автомобильная история…