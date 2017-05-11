Ford Mustang — самый популярный масл-кар в мире

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Ford, в минувшем году продажи «Мустанга» подросли на 6% по отношению к 2015-му. Отмечается, что в общей сложности дилеры марки реализовали более 150 000 машин, 45 000 из которых были проданы за пределами Соединенных Штатов.

Помимо продаж в 2016 году выросла и доля экспорта — до 17,5%. Аналитики компании ожидают, что до конца нынешнего года этот показатель увеличится до 30%.

Напомним также, что в настоящее время Ford Mustang представлен в 140 странах мира на всех континентах, за исключением Антарктики. А вот в России масл-кар на сегодняшний день не продается.