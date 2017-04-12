УАЗ завоевывает Африку

Фото: www.newauto.kz
Ульяновский автозавод рассматривает возможность поставок автомобилей в страны Западной и Южной Африки. Об этом рассказал директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев на конференции «Russian Automotive Day».
Виктория Базылева

— По нашей оценке общая емкость этого региона составляет 240 тысяч автомобилей с потенциалом продаж в 20−30 тысяч автомобилей для российских компаний. В качестве перспективных направлений для развития экспортных поставок мы рассматриваем в первую очередь Республику Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал и Демократическую Республику Конго, — подчеркнул Андрей Дорофеев.

У УАЗа уже есть большой опыт работы со странами Африки. Отмечается, что с 1956 по 2015 год в регион экспортировали более 20 000 машин. А в настоящее время в Мали, Нигер, Ботсвану и Либерию поставляются «Патриот», «Пикап», «Хантер», а также коммерческие модели.

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12 апреля 2017
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