УАЗ завоевывает Африку

— По нашей оценке общая емкость этого региона составляет 240 тысяч автомобилей с потенциалом продаж в 20−30 тысяч автомобилей для российских компаний. В качестве перспективных направлений для развития экспортных поставок мы рассматриваем в первую очередь Республику Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал и Демократическую Республику Конго, — подчеркнул Андрей Дорофеев.

У УАЗа уже есть большой опыт работы со странами Африки. Отмечается, что с 1956 по 2015 год в регион экспортировали более 20 000 машин. А в настоящее время в Мали, Нигер, Ботсвану и Либерию поставляются «Патриот», «Пикап», «Хантер», а также коммерческие модели.