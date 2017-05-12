Jeep отзывает проданные в России Cherokee и Renegade

Фото: www.netcarshow.com
Компания Jeep отзывает в России без малого две тысячи автомобилей Cherokee и Renegade. Производитель выявил заводской дефект, вследствие которого на приборной панели может возникать сигнал о неисправности.
Виктория Базылева

По данным «Росстандарта» под сервисную кампанию подпадают 1826 автомобилей Jeep Cherokee и Renegade, выпущенных в период с мая 2014 по февраль 2016 года. Американцы обнаружили, что контакты проводного жгута датчика селектора автоматической коробки передач при производстве были обжаты некорректно. В следствие недоработки могут произойти перепады сопротивления в электрической цепи, что, в свою очередь, приведет к возникновению соответствующего кода неисправности в блоке управления.

Специалисты дилерских предприятий перепрограммируют на потенциально дефектных автомобилях электронный блок управления трансмиссией. Напомним, что в рамках сервисных кампаний все работы для владельцев машин осуществляются бесплатно.

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12 мая 2017
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