Jeep отзывает проданные в России Cherokee и Renegade

По данным «Росстандарта» под сервисную кампанию подпадают 1826 автомобилей Jeep Cherokee и Renegade, выпущенных в период с мая 2014 по февраль 2016 года. Американцы обнаружили, что контакты проводного жгута датчика селектора автоматической коробки передач при производстве были обжаты некорректно. В следствие недоработки могут произойти перепады сопротивления в электрической цепи, что, в свою очередь, приведет к возникновению соответствующего кода неисправности в блоке управления.

Специалисты дилерских предприятий перепрограммируют на потенциально дефектных автомобилях электронный блок управления трансмиссией. Напомним, что в рамках сервисных кампаний все работы для владельцев машин осуществляются бесплатно.