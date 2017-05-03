Российские продажи Jeep выросли на 32%

Отмечается, что за первые четыре месяца 2017 года новенькими «Джипами» обзавелся аж 521 человек — продажи выросли на 13% по отношению к аналогичному периоду 2016-го.

При этом наибольший рост (+78%) продемонстрировал внедорожник Grand Cherokee, разошедшийся за январь-апрель тиражом в 293 машины. Далее идет обычный Cherokee, в пользу которого сделали выбор 137 россиян. С начала года дилеры Jeep продали также 37 внедорожников Wrangler и 53 кроссовера Renegade.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщил, что Jeep Wrangler четвертого поколения дебютирует уже в нынешнем году, однако в России внедорожник появится не раньше 2018-го.