Российские продажи Jeep выросли на 32%

Фото: Jeep
Компания Jeep обнародовала результаты российских продаж по итогам минувшего месяца. Согласно данным пресс-службы марки, в апреле официальные дилеры сумели реализовать 144 автомобиля, что на 32% больше, нежели в прошлом году.
Виктория Базылева

Отмечается, что за первые четыре месяца 2017 года новенькими «Джипами» обзавелся аж 521 человек — продажи выросли на 13% по отношению к аналогичному периоду 2016-го.

При этом наибольший рост (+78%) продемонстрировал внедорожник Grand Cherokee, разошедшийся за январь-апрель тиражом в 293 машины. Далее идет обычный Cherokee, в пользу которого сделали выбор 137 россиян. С начала года дилеры Jeep продали также 37 внедорожников Wrangler и 53 кроссовера Renegade.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщил, что Jeep Wrangler четвертого поколения дебютирует уже в нынешнем году, однако в России внедорожник появится не раньше 2018-го.

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3 мая 2017
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