Автомобили Volvo получат мультимедийную систему на базе Android

Фото: Volvo
Volvo объединяет усилия с корпорацией Google: компании совместно разработают новый информационно-развлекательный комплекс на базе Android. Как рассказали в пресс-службе автопроизводителя, этим продуктом новые модели обзаведутся в течение ближайших двух лет.
Виктория Базылева

— Для нас партнерство с Google — важный стратегический шаг. Платформа и сервисы Google расширят возможности пользователей благодаря большей персонализации, в то время как Android даст нам больше гибкости с точки зрения развития, — отметил Хенрик Грин, старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Car Group.

Новая информационная система предложит клиентам Volvo широкий выбор различных приложений для Android, связанных с автомобилем. Однако никаких подробностей автостроитель пока не разглашает.

авторынок, производители, производство, автозаводы, технология
16 мая 2017
153