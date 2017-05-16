Автомобили Volvo получат мультимедийную систему на базе Android

— Для нас партнерство с Google — важный стратегический шаг. Платформа и сервисы Google расширят возможности пользователей благодаря большей персонализации, в то время как Android даст нам больше гибкости с точки зрения развития, — отметил Хенрик Грин, старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Car Group.

Новая информационная система предложит клиентам Volvo широкий выбор различных приложений для Android, связанных с автомобилем. Однако никаких подробностей автостроитель пока не разглашает.