Названы самые невыгодные для страховых компаний автомобили

Как это водится у представителей страхового бизнеса, убытком работники компании считают все свои выплаты по заключенным договорам — безотносительно того, сколько они получили в качестве премии от владельцев авто. «АвтоВзгляду» почему-то кажется, что эти самые премии с лихвой покрывают затраты страховщиков, которые по итогам своей деятельности вовсе не находятся в глубоком минусе.
Тем не менее, самую большую среднюю выплату в 2015 году получали владельцы автомобилей марки Maybach. В 2016-м на лидирующие позиции вышли хозяева Maserati. Сумма компенсаций составила в среднем 2 400 000 рублей, что намного превышает привычный даже для дорогих машин уровень. Второе место также принадлежит итальянским суперкарам — за свои покалеченные Lamborghini водители получили 495 038 рублей. Третью строчку неожиданно занял солидный Rolls-Royce — средняя выплата за ущерб тут составила 441 216 целковых.