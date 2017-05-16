Названы самые невыгодные для страховых компаний автомобили

Пятерку замыкают Bentley и Porsche с суммами в 387 870 и 205 376 рублей. Интересно, что из большой немецкой тройки в число десяти лидеров второй год подряд попадает только Mercedes-Benz. В 2015-м он был на девятом месте, в 2016-м — на восьмом. Средние выплаты по этой марке составляли соответственно 113 803 и 144 027 рублей.

— Средний убыток по дорогим и редким автомобилям ценой от $ 100−200 тысяч и более всегда пугает своим размером, но здесь нужно понимать, что подобных транспортных средств в общем автопарке достаточно мало, и всего несколько крупных происшествий могут полностью изменить ситуацию со средним убытком по марке. Это мы и наблюдаем с маркой Maserati, занявшей первое место по размеру убытка в 2016 году, — объясняет руководитель управления компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

Большое число мелких убытков способствует снижению среднего значения, и у массовых брендов убыток в 2016 году находился в пределах 57 — 173 тысяч рублей, хотя в 2015-м он составлял 17 — 139 тысяч. Инфляция и повсеместный рост цен, оправдываемый кризисом и колебаниями курса валют, приводят к тому, что величина выплат будет только увеличиваться.