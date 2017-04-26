С конвейера сошел первый Volvo XC60 новой генерации

— Для всех сотрудников сегодняшний день — это день гордости, — сказал Магнус Нильссон, руководитель завода. — Мы много работали в последние месяцы, чтобы подготовить предприятие к производству новой модели, и теперь мы начинаем поставки XC60 клиентам.

Напомним, что основой для новой генерации Volvo XC60 послужила фирменная модульная платформа SPA — на этой же базе построены модели семейства «девяностых». Машина может похвастать расширенным списком оснащения, который помимо прочего включает в себя систему предотвращения выезда на встречную полосу, четырехзонный климат-контроль CleanZone и автопилот Pilot Assist. Впрочем, последний предлагается лишь в качестве опции. Моторная гамма кроссовера состоит из двух дизельных двигателей мощностью 190 и 235 л.с., а также пары бензиновых, развивающих 254 и 320 сил соответственно.

В России первые «живые» автомобили появятся не поздее первого квартала следующего года, уверяют в представительстве Volvo. Ближе к этому времени будут анонсированы и цены на новинку. Отметим, что сейчас приобрести XC60 уходящего поколения можно по цене от 2 468 000 рублей.