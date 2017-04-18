Как проверить всю историю машины со смартфона в один клик

Для этого на свой смартфон надо скачать соответствующее приложение всероссийского интернет-сервиса проверки автомобиля в один клик «Автокод». Приложение помогает узнать дату выпуска автомобиля, количество владельцев по ПТС, реальный пробег, факт ДТП, состоит ли в залоге, числится ли в угоне, об ограничениях на регистрацию, данные по ОСАГО, включая стоимость и многое другое. Под «многим другим» имеются в виду технические характеристики машины, сведения об утилизации, статусе владельца, лизинге, таможенной истории транспортного средства. И даже не использовался ли автомобиль в такси.
При этом в поисковую строку приложения не обязательно вбивать VIN-код проверяемой машины — достаточно внести ее госномер. И как утверждают разработчики, предоставляемые данные являются актуальными именно на момент запроса, поскольку сервис тесно сотрудничает с ГИБДД. А действительно удобный, как убедились эксперты портала «АвтоВзгляд», и продуманный интерфейс позволяет получить всю необходимую информацию буквально в один клик.
Одна беда: услуга эта не бесплатная, хотя и не очень дорогая. Комплексный отчет стоит 349 рублей (предоставляется напрямую в приложении, по SMS и на электронную почту в течение пяти минут). Но если вам жаль и этих денег, все об автомобиле, как уже говорилось выше, можно узнать из других источников, потратив на поски чуть больше времени.