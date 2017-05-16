Опубликованы первые фотографии обновленного Peugeot 308 GTI

Только истинные поклонники французской марки смогут на первый же взгляд обнаружить какие-либо усовершенствования. Большинство из них произошло в передней части автомобиля: несколько видоизменился узор радиаторной решетки, а вентиляционные отверстия получили еще больше хрома. Как сообщает портал Motor1, вероятнее всего, французы освежили еще и фонари, а также задний бампер. Однако в настоящее время изображения кормы обновленного 308 GTI не доступны, и поэтому это лишь предположения.

Никаких технических подробностей также доподлинно неизвестно, но по неподтвержденным данным, агрегат, который приводит в движение нынешнюю версию хетчбэка, станет мощнее. И если сейчас 1,6-литровый бензиновый турбомотор развивает 270 л.с. и 330 Нм крутящего момента, то после обновления он будет генерировать порядка 290 сил и 350 Нм.