Почему новые модели Peugeot обречены на провал в России

Фото: www.carlogosfree.com
В условиях стагнирующего российского авторынка, когда продажи новых машин падают сумасшедшими темпами, наибольшие потери несут производители, играющие в среднем ценовом сегменте. Впрочем, далеко не все. Но особенно плохо в этой группе дела обстоят у французов.
Виктория Базылева

Автомобили альянса PSA Group, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕВ), реализуются значительно хуже, нежели даже машины китайских марок. И это несмотря на то, что автопроизводители Поднебесной задирают цены на свою продукцию до уровня прайсов европейских моделей. Тем не менее, французы стараются с оптимизмом смотреть в будущее и выводят на российский рынок несколько новых моделей.

Так, уже летом в шоу-румах официальных дилеров появятся обновленные седан 408 и фургоны Traveller и Expert, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее. В третьем же квартале до России доберутся рестайлинговые кроссовер 2008 и хетчбэк 308, а чуть позже мы увидим и третью генерацию модели 5008.

Фото: www.autocar.co.uk

Но куда более интересно, что в июне на наш рынок выйдет компактный кроссовер 3008 нового, уже третьего поколения, на который французы возлагают свои главные надежды. По словам управляющего директора «Пежо Ситроен Рус» Александра Мигаля, модель представят в той же ценовой категории, где присутствуют Mazda CX-5 и Nissan Qashqai. Однако учитывая довольно невнятную маркетинговую политику компании, укрепится на нашем рынке, а уж тем более повысить продажи, по мнению экспертов «АвтоВзгляда», у Peugeot не получится. Посмеем даже предположить, что с ожидаемыми ценами новый SUV обречен на провал. Чтобы составить конкуренцию тому же Qashqai — раскрученному и востребованному у россиян автомобилю — французам придется демпинговать, чего они, судя по всему, делать не собираются.

Более того, как оказалось, компания «Пежо Ситроен Рус» пока не планирует локализовывать кроссоверы 3008 и 5008 на своем предприятии в Калуге, а это, безусловно, отразится на цене автомобилей. Французы сильно рискуют, ведь поставив модели на конвейер российского завода, можно было бы значительно сэкономить на логистике, а значит и снизить ценники, привлекая тем самым покупателей. Но они идут другим путем.

Фото: www.groupe-psa.com

Отвечая на вопросы корреспондента портала «АвтоВзгляд», Александр Мигаль подчеркнул, что согласно философии PSA Group, официальные дилеры должны стремиться к высоким продажам, но не в ущерб компании. То есть, повторимся, опускать цены на автомобили французы не думают (по крайней мере до тех пор, пока конкуренты не оставят им другого выбора). Но разве этот неприятный момент еще не наступил? Судя по всему — наступил довольно давно. Ведь сегодня некоторые аналитики рынка, учитывая стабильно-плачевные продажи Peugeot и Citroёn, уже заговорили о том, что PSA может приостановить поставки машин в нашу страну. И хотя, опровергая подобные измышления, альянс регулярно запускает в продажу новые и обновленные модели, нужно помнить, что суммарная доля двух брендов составляет лишь 0,5% от всего объема российского авторынка. И на чем зиждется уверенность представителей группы, что в обозримом будущем маркам удастся вернуться на прежний уровень с рыночным показателем в 1,2−2% - совсем не понятно.

Фото: www.cityam.com

Также многие эксперты считают, что PSA Group могла бы поправить свое положение за счет недавно присоединившегося к альянсу бренда Opel (хотя сделка на данный момент еще не завершена, но это чисто техническа задержка), чьи автомобили всегда пользовались в нашей стране высоким спросом. Но и здесь не все так просто. Французы уверены, что возвращать на российский рынок «Опель» им крайне невыгодно, ведь модельный ряд немецкой марки перекликается с линейками машин Peugeot и Citroёn (например, компактный кроссовер Opel Crossland X на мировом авторынке жестко конкурирует с Citroёn C3 Picasso и Peugeot 2008: и не сказать, что они сильно популярнее «Кросслэнда» — как бы не иначе). Хотя на обывательский взгляд разницы в том, какая марка будет пополнять общий кошелек, нет. Конечно, маркетологам группы виднее, хотя крошечные продажи их машин в России говорят об обратном…

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6 мая 2017
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