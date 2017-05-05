Почему новые модели Peugeot обречены на провал в России

Автомобили альянса PSA Group, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕВ), реализуются значительно хуже, нежели даже машины китайских марок. И это несмотря на то, что автопроизводители Поднебесной задирают цены на свою продукцию до уровня прайсов европейских моделей. Тем не менее, французы стараются с оптимизмом смотреть в будущее и выводят на российский рынок несколько новых моделей.
Так, уже летом в шоу-румах официальных дилеров появятся обновленные седан 408 и фургоны Traveller и Expert, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее. В третьем же квартале до России доберутся рестайлинговые кроссовер 2008 и хетчбэк 308, а чуть позже мы увидим и третью генерацию модели 5008.