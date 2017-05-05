Почему новые модели Peugeot обречены на провал в России

Но куда более интересно, что в июне на наш рынок выйдет компактный кроссовер 3008 нового, уже третьего поколения, на который французы возлагают свои главные надежды. По словам управляющего директора «Пежо Ситроен Рус» Александра Мигаля, модель представят в той же ценовой категории, где присутствуют Mazda CX-5 и Nissan Qashqai. Однако учитывая довольно невнятную маркетинговую политику компании, укрепится на нашем рынке, а уж тем более повысить продажи, по мнению экспертов «АвтоВзгляда», у Peugeot не получится. Посмеем даже предположить, что с ожидаемыми ценами новый SUV обречен на провал. Чтобы составить конкуренцию тому же Qashqai — раскрученному и востребованному у россиян автомобилю — французам придется демпинговать, чего они, судя по всему, делать не собираются.

Более того, как оказалось, компания «Пежо Ситроен Рус» пока не планирует локализовывать кроссоверы 3008 и 5008 на своем предприятии в Калуге, а это, безусловно, отразится на цене автомобилей. Французы сильно рискуют, ведь поставив модели на конвейер российского завода, можно было бы значительно сэкономить на логистике, а значит и снизить ценники, привлекая тем самым покупателей. Но они идут другим путем.