Сразу четыре модели Hyundai попали под программу льготного автокредитования

Фото: Hyundai
11 мая максимально допустимая стоимость автомобиля, который можно приобрести по Государственной программе льготного кредитования, увеличилась с 1 150 000 до 1 450 000 рублей. В связи с этим Hyundai напоминает российским покупателям о том, какими моделями можно обзавестись на выгодных условиях.
Виктория Базылева

В 2017 году по программе льготного автокредитования россияне могут приобрести сменивший поколение Solaris в любой из существующих комплектаций, популярный кроссовер Creta, седан Elantra, а также большинство версий модели i40.

Помимо этого, с 11 мая нынешнего года отменяется требование о внесении первоначального взноса, равного 20% от стоимости автомобиля. Иными словами, теперь субсидию можно получить, не платя в момент покупки ни копейки. Что же касается других условий, все осталось по-прежнему: в госпрограмме участвуют машины, выпущенные в 2016 — 2017 году, а их полная масса не должна превышать 3,5 тонны.

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16 мая 2017
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