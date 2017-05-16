Сразу четыре модели Hyundai попали под программу льготного автокредитования

В 2017 году по программе льготного автокредитования россияне могут приобрести сменивший поколение Solaris в любой из существующих комплектаций, популярный кроссовер Creta, седан Elantra, а также большинство версий модели i40.

Помимо этого, с 11 мая нынешнего года отменяется требование о внесении первоначального взноса, равного 20% от стоимости автомобиля. Иными словами, теперь субсидию можно получить, не платя в момент покупки ни копейки. Что же касается других условий, все осталось по-прежнему: в госпрограмме участвуют машины, выпущенные в 2016 — 2017 году, а их полная масса не должна превышать 3,5 тонны.