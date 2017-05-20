Toyota показала новое поколение Camry в Японии

Через четыре месяца после мировой премьеры на автосалоне в американском Детройте новое поколение Toyota Camry прибыло в Японию. В отличие от предыдущих генераций Камри, нынешняя «праворулька» ничем не отличается от своего американского аналога, за исключение расположения руля. Американским покупателям японского семейного седана предлагается два варианта оформления «морды»: «стандарт» и «спорт». Японцам положен исключительно «стандарт». И двигатель им положен только один — гибридный силовой агрегат с 2,5-литровым бензиновым мотором. Рано или поздно новая Toyota Camry доберется и до российского рынка, вопрос только — когда. Можно предположить, что нам, как и покупателям в США, будут предложены два варианта мотора — объемом 2,5 и 3,5 литра и трансмиссией либо с 8-ступенчатым «автоматом», либо вариатором.