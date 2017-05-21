Индийский мини-кроссовер Mahindra KUV100 выходит на рынок Европы

Mahindra&Mahindra, один из крупнейших индийских автопроизводителей, намерен до конца 2017 года вывести на европейский рынок свой компактный «кроссовер», не имеющий полного привода модель Mahindra KUV100. Машинка с длиной кузова всего в 3 685 мм продается в Индии с 2016 года, а недавно ее впервые показали европейской публике на автосалоне в испанской Барселоне. На индийском рынке машина продается по цене от $7000. Под капотом у нее могут располагаться либо дизельный, либо бензиновый моторы одного и того же объема 1,2 литра мощностью в 82 и 78 л. с. соответственно. Привод только на передние колеса, КП — исключительно механическая. В базовой комплектации KUV100 не имеет ни подушек безопасности, ни кондиционера. Для реализации в Европе Mahindra придется в обязательном порядке оснащать машину «подушками» и прочими системами безопасности, включая ABS, EBD и систему стабилизации.