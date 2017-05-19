На кроссоверах Renault Kaptur обнаружены проблемы с тормозами

Как сообщает «Росстандарт», под отзывную акцию подпадает 10 116 автомобилей Kaptur, реализованных в период с июня 2016 по май 2017 года.

Оказалось, что на потенциально дефектных автомобилях защитный подкрылок правой задней колесной арки при определенных условиях может соприкасаться с тормозным шлангом. Специалисты дилерских предприятий абсолютно бесплатно проверят место контакта и в случае необходимости заменят поврежденный шланг на новый, а также изменят геометрию подкрылка.

В ближайшее время владельцы подпадающих под акцию кроссоверов будут оповещены о необходимости предоставить автомобиль на сервис. Впрочем, звонка можно и не дожидаться — достаточно приехать в удобный дилерский центр, предварительно записавшись..

Удивительно, что Renault Kaptur появился на нышем рынке меньше года назад, а уже сейчас с автомобилями возникли проблемы. Не исключается и тот факт, что эта отзывная кампания — не последняя…