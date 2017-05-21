В сеть утекли фотографии нового внедорожника Mazda CX-8

На фотографии, оказавшейся в распоряжение сайта Autoevolution запечатлен без камуфляжа кроссоверMazda CX-8, продажи которого на японском рынке должны начаться только в будущем году. Судя по фото, CX-8 очень похож внешне на кроссовер Mazda CX-9. Различия заметны лишь в форме фонарей и бамперов. О планах компании относительно поставок машины на иные рынки ничего не известно, однако сам факт нахождения CX-8 на улицах Сан-Франциско свидетельствует, как минимум, о надеждах Mazda продавать его в США. Это косвенно подтверждается тем, что уже известно о будущих спецификациях машины. В конце апреля этого года в официальном фирменном анонсе модели говорилось о типично американских комплектациях японского кроссовера: с тремя рядами сидений, а также в шести- и семиместном исполнении.