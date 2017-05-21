Во Франции прошли первые публичные тесты беспилотной гоночной машины

Организаторы гонок Roborace испытало полностью беспилотный гоночный автомобиль, практически такой же как и будущие участники гонок серии самоуправляемых авто. Накануне машина проехала «медленный круг» по городской трассе в Париже, где в эти выходные проходит этап Формулы Е — гонки электромобилей. Напомним, что Roborace — международный класс беспилотных автогонок, с 2016 года являющийся официально признанной серией. Заезды проходят в рамках этапов Формулы Е. В 10 этапах чемпионата Roborace, проходящих на тех же уличных трассах, примут участие не менее 9 команд. Каждая из них получает по две одинаковые машины, но использует собственные вычислительные алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для управления машинами в ходе гонок. В тестовом заезде по трассе в Париже беспилотник двигался в сопровождении машины техподдержки. Ожидается, что после квалификации Формулы Е бечеловечная гоночная машина проделает едет еще один круг, но уже без подстраховки. До последнего времени подобные тесты гоночного беспилотника проводились на закрытой гоночной трассе.