За счет чего автомобили Mitsubishi станут еще надежнее

В ближайшие три года японцы планируют завершить работы по улучшению исследовательского центра, что принципиальным образом скажется на качестве автомобилей. Производитель уделяет большое внимание испытаниям своих машин, а также их влиянию на окружающую среду.

Специалисты повысят эффективность тестов, в частности, путем внедрения инновационного оборудования, что позволит вывести конструкторский опыт компании на новый уровень. Кроме того, использование передовых технологий отразится на будущих моделях бренда, которые обещают стать революционными.

Напомним, что сегодня продуктовая линейка марки в России представлена четырьмя моделями: внедорожниками Mitsubishi Pajero и Pajero Sport, пикапом L200 и кроссовером Outlander.