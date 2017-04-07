Mitsubishi отзывает в России кроссоверы Outlander

Как сообщает «Росстандарт», отзывная акция охватывает 276 «Аутлендеров», реализованных в России с октября 2016 по февраль 2017 года. Японцы обнаружили, что во время производства машин защитная мастика могла попасть под кронштейн продольных рычагов задней подвески, что повлекло за собой недостаточный момент затяжки болтов крепления.

Специалисты официальных дилерских предприятий бесплатно проверят заднюю подвеску, при необходимости удалят лишнюю мастику и затянут болты должным образом. Напомним, что все работы, как и запчасти, используемые при проведении отзывных кампаний, владельцами автомобилей не оплачиваются.