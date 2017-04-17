Mitsubishi Pajero возвращается в Россию

— За всю историю присутствия модели Pajero в России было реализовано более 78 000 автомобилей. Я рад, что нам удалось возобновить поставки культового внедорожника на рынке России, и поклонники данной модели смогут его приобрести. Основываясь на многочисленных обращениях от наших клиентов мы уверены в том, что Pajero четвертого поколения будет пользоваться стабильным спросом, ведь на данный момент это один из последних настоящих внедорожников, — говорит глава «ММС Рус» Наоя Накамура.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в компании Mitsubishi, Pajero выходит на российский рынок в версии с трехлитровым бензиновым двигателем, агрегатированным с пятиступенчатой автоматической коробкой передач, в трех комплектациях: Intense, Instyle, Ultimate. Базовая версия обойдется покупателям в 2 749 000 рублей, за среднюю «Инстайл» придется выложить 2 820 990 рублей, а минимальный ценник топовой комплектации Ultimate составляет 2 949 990 целковых. Отмечается, что на покупку внедорожника действуют специальные предложения: обзавестись автомобилем можно в кредит со ставкой в 7,9% годовых.