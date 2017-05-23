Кроссоверы Chery в Кремле: шоу «Новые лица» прокатилось на «китайцах»

«Новые лица» — это проект, которого еще не было, и уникальный шанс выйти на большую сцену в Кремле для тех, кто только вчера постиг секреты мастерства. Фестиваль «Новые лица» дает старт новым талантам, вышедшим из стен школ, училищ и высших учебных заведений по разным направлениям культуры и искусства. Отборочные туры прошли в 10 крупнейших городах страны. Вершиной фестиваля стал гала-концерт в самом центре столицы, где на главную сцену вышли победители отборочных туров со всех уголков России.

Будущих звезд российской эстрады встречали другие (и новые, и уже знакомые публике) «лица» — кроссоверы Chery Tiggo 5 и Chery Tiggo 2 — и доставляли ко входу в Государственный Кремлевский дворец.

– Мы очень рады представленной возможности быть сопричастными к восхождению новых звезд и открытию новых талантов. Нам очень приятно, что яркие кроссоверы Chery произвели впечатление на гостей и участников фестиваля и добавили им позитивных эмоций перед выступлением', — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» состоявшийся гала-коцерт директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Геннадий Павлов.