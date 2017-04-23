Начались российские продажи субкомпактного кроссовера Chery Tiggo 2

Надо сказать, что с точки зрения дизайна (о ходовых качествах машины говорить пока рано — российские тест-драйвы компания пока не проводила) автомобиль, вышедший из-под пера Джеймса Хоупа, действительно удался. Изысканный и одновременно агрессивный, учитывающий все тренды мирового автостроения, он явно придется по душе молодежной аудитории. Сама компания позиционирует Chery Tiggo 2 как авто для тех, кому до 30-и:

— Этот изысканный и инновационный кроссовер является продолжением линейки Tiggo и ориентирован на представителей поколения Z, — говорится в пресс-релизе марки. — Они интересуются наукой, технологиями и искусством, ведут активный образ жизни, предпочитают путешествовать и созерцать, при этом всегда быть на связи. У них стерты границы между реальностью и виртуальностью — для них это единое целое. Они всегда в поисках баланса между рациональным, сдержанным потреблением и жизнью полной эмоций и впечатлений. Это поколение творцов, изобретателей, новаторов. Автомобиль должен идеально вписаться в многогранную виртуально-реальную модель жизни девушек и юношей, которым сейчас от 18 до 27 лет…

На них ориентирована и цена машины, которая сегодня стартует с отметки в 598 000 рублей в рамках постоянно действующих маркетинговых программ. Без них, правда, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», стоимость новинки составляет минимум 769 000 «деревянных».