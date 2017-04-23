Начались российские продажи субкомпактного кроссовера Chery Tiggo 2

Максимальная комплектация Luxury включает хромированные 16-дюймовые диски из алюминиевого сплава, парктроники и камеру заднего вида, антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), cистему контроля давления и температуры в шинах (TPMS), подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, а также инновационную мультимедийную систему CLOUDRIVE.
Эта система, напомним, является собственной разработкой концерна Chery и призвана перенести мир и возможности смартфона в салон автомобиля. Общение в мессенджерах, прокладка маршрута в любой удобной навигационной программе, воспроизведение музыкальных треков, игры, почтовые серверы, просмотр фильмов, сериалов, клипов и многое другое, что умеет смартфон, теперь доступно водителю и пассажирам с 8-и дюймового сенсорного дисплея мультимедийной системы.