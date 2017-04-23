Начались российские продажи субкомпактного кроссовера Chery Tiggo 2

Фото Chery
Вчера в России начались официальные продажи субкомпактного кроссовера Chery Tiggo 2. Машина доступна в комплектациях Comfort и Luxury. Автомобиль вооружен 1,5-литровым 106-сильным бензиновым двигателем, агрегатированным с двумя типами трансмиссий — механической коробкой передач и «автоматом». Производитель утверждает, что мотор невероятно экономичен и в загородном режиме потребляет лишь 6,2 литра на сто километров.
Александр Ростарчук

Максимальная комплектация Luxury включает хромированные 16-дюймовые диски из алюминиевого сплава, парктроники и камеру заднего вида, антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), cистему контроля давления и температуры в шинах (TPMS), подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, а также инновационную мультимедийную систему CLOUDRIVE.

Эта система, напомним, является собственной разработкой концерна Chery и призвана перенести мир и возможности смартфона в салон автомобиля. Общение в мессенджерах, прокладка маршрута в любой удобной навигационной программе, воспроизведение музыкальных треков, игры, почтовые серверы, просмотр фильмов, сериалов, клипов и многое другое, что умеет смартфон, теперь доступно водителю и пассажирам с 8-и дюймового сенсорного дисплея мультимедийной системы.

Фото Chery

Надо сказать, что с точки зрения дизайна (о ходовых качествах машины говорить пока рано — российские тест-драйвы компания пока не проводила) автомобиль, вышедший из-под пера Джеймса Хоупа, действительно удался. Изысканный и одновременно агрессивный, учитывающий все тренды мирового автостроения, он явно придется по душе молодежной аудитории. Сама компания позиционирует Chery Tiggo 2 как авто для тех, кому до 30-и:

— Этот изысканный и инновационный кроссовер является продолжением линейки Tiggo и ориентирован на представителей поколения Z, — говорится в пресс-релизе марки. — Они интересуются наукой, технологиями и искусством, ведут активный образ жизни, предпочитают путешествовать и созерцать, при этом всегда быть на связи. У них стерты границы между реальностью и виртуальностью — для них это единое целое. Они всегда в поисках баланса между рациональным, сдержанным потреблением и жизнью полной эмоций и впечатлений. Это поколение творцов, изобретателей, новаторов. Автомобиль должен идеально вписаться в многогранную виртуально-реальную модель жизни девушек и юношей, которым сейчас от 18 до 27 лет…

На них ориентирована и цена машины, которая сегодня стартует с отметки в 598 000 рублей в рамках постоянно действующих маркетинговых программ. Без них, правда, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», стоимость новинки составляет минимум 769 000 «деревянных».

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23 апреля 2017
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