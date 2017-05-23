Renault покажет новый Megane RS в конце недели

Renault Megane RS, с которым в конце нынешней недели предстоит познакомиться зрителям Гран-при Монако Формулы-1, окрашен в желтые и черные цвета. Сообщается, что «горячий» хетчбэк под управлением немецкого гонщика Нико Хюлькенберга прокатится по знаменитой трассе княжества Монако. А вот никакие технические подробности представителями Renault пока не раскрываются.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Megane RS четвертой генерации, вероятнее всего, обзаведется системой переднего привода. Что же до силового агрегата, то и здесь возникают вопросы: одни предполагают, что под капотом «поселится» новый двухлитровый турбодвигатель мощностью около 300 л. с., другие говорят о турбированном 1,8-литровом моторе — том же, что приводит в движение Alpine A110. А вот в качестве коробки передач может выступить шестиступенчатая «механика» от Nissan 370 Z или же «реношный автомат» EDC.

Как бы там ни было, «заряженный» хетч дебютирует уже в сентябре на Франкфуртовском автосалоне, а значит, в скором времени французы раскроют все карты.