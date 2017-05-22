Рекламные войны: АВТОВАЗ троллит Porsche

Легендарная Porsche 911 стала единственной моделью немецкого производителя, которая смогла достичь миллионного тиража. За 54 года нахождения на конвейере автомобиль успел разменять семь поколений, в то время как тольяттинская LADA 4×4 за свою 40-летнюю историю выпускается в единственной генерации. Хотя в отличие от Porsche наша «Нива» за это время разошлась тиражом, превышающим 1 500 000 экземпляров. Поэтому зачем выпускать новое поколение, если машина и без того пользуется завидной популярностью?

Этим фактом и воспользовались представители Волжского автозавода, опубликовавшие на официальной странице в одной из социальных сетей провокационную открыточку, на которой изображены LADA 4×4 с подписью «черепаха» и Porshe 911, названная тольяттинцами «зайцем». Мол, мал золотник, да дорог: пусть по своим ТТХ черепахе до зайца и далеко, но по скорости продаж опережает она длинноухого весьма серьезно.