Рекламные войны: АВТОВАЗ троллит Porsche

Фото: АВТОВАЗ
Несколько дней назад с конвейера головного предприятия Porsche в Штутгарте сошел миллионный экземпляр культовой модели 911. Чтобы отпраздновать свой юбилейный выпуск, автомобилю понадобилось 54 года. Чем не преминул воспользоваться АВТОВАЗ, развязав новую рекламную войну.
Вячеслав Василенко

Легендарная Porsche 911 стала единственной моделью немецкого производителя, которая смогла достичь миллионного тиража. За 54 года нахождения на конвейере автомобиль успел разменять семь поколений, в то время как тольяттинская LADA 4×4 за свою 40-летнюю историю выпускается в единственной генерации. Хотя в отличие от Porsche наша «Нива» за это время разошлась тиражом, превышающим 1 500 000 экземпляров. Поэтому зачем выпускать новое поколение, если машина и без того пользуется завидной популярностью?

Этим фактом и воспользовались представители Волжского автозавода, опубликовавшие на официальной странице в одной из социальных сетей провокационную открыточку, на которой изображены LADA 4×4 с подписью «черепаха» и Porshe 911, названная тольяттинцами «зайцем». Мол, мал золотник, да дорог: пусть по своим ТТХ черепахе до зайца и далеко, но по скорости продаж опережает она длинноухого весьма серьезно.

Фото: Porsche

Не менее провокационным оказался и комментарий волжан к картинке: «Легендарная двухдверная LADA 4×4 поздравляет легендарную двухдверную Porsche 911 с 1 000 000 выпущенных автомобилей (на 13 лет дольше и 1 500 000 автомобилей меньше)». Любопытно, как же ответит на поздравительную «язвочку» штутгартская марка?

Похоже, придется запасаться попкорном. Ведь достаточно вспомнить, как в начале прошлого года АВТОВАЗ устроил агрессивную рекламную кампанию флагманского седана LADA Vesta, втянув в нее сразу несколько иностранных брендов. Тогда маркетологи «Лады» призывали избавляться от других машин и покупать «Весту».

Фото: соцсети

Все это дело подкреплялось изображением девушки азиатской внешности в свадебном платье с недовольным лицом, а подытоживал картинку зловредный комментарий: «Время расстаться с Не Вестой».

Реакция азиатов последовала мгновенно, пусть и в лице одного из дилеров Hyundai — компания «АвтоСпецЦентр» изготовила баннер с улыбающейся от радости девушкой с фатой на фоне бестселлера марки — Solaris и подписью «наши Невесты не ломаются». Позже к рекламного «троллингу» присоединились Ford, Nissan, Volkswagen, Peugeot, Citroёn, Geely и даже Audi.

Сомнений нет, что столь громкая рекламная кампания, охватившая многомиллионную аудиторию в одном только интернете, пошла АВТОВАЗу на пользу — по итогам минувшего года владельцами LADA Vesta стали более 55 000 человек.

Вероятно, поэтому производитель решил прибегнуть к подобной тактике вновь, только уже играя не со сверстниками, а с самыми настоящими старожилами «люксового» сегмента. А что — неплохой ход привлечь к себе никогда не лишнее внимание руками гранда мирового автопрома, пусть и не являющегося соперником волжан.

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22 мая 2017
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