Renault Duster превратят в новую LADA 4×4

Пожелавший остаться не названным источник на Волжском автозаводе сообщил порталу MassCars.ru, что в Тольятти рассматривают вопрос об установке на новую генерацию LADA 4×4, которая за 40 лет производства практически не изменилась, коробки передач от Renault Duster.

Речь идет о знакомой нам шестискоростной «механике» с заводским индексом TL8, которой комплектуются полноприводные «Дастеры». А это значит, что схема 4×4 у новинки будет традиционно кроссоверной — с многодисковой электромагнитной муфтой. Кроме того, такая коробка может быть задействована только при поперечном расположении силового агрегата, что подтверждает ранее просочившиеся в Сеть сведения о платформе В0, которая ляжет в основу будущего SUV.