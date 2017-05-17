Renault Duster превратят в новую LADA 4×4

Слухи о том, что сменив поколение LADA 4×4 превратится в кроссовер, подтвердились. Как уже писал «АвтоВзгляд», тольяттинцы посадят свежую «Ниву» на платформу Renault Duster. Правда, расстраиваться не стоит — одновременно линейка АВТОВАЗа пополнится абсолютно новым внедорожником.
Вячеслав Василенко

Пожелавший остаться не названным источник на Волжском автозаводе сообщил порталу MassCars.ru, что в Тольятти рассматривают вопрос об установке на новую генерацию LADA 4×4, которая за 40 лет производства практически не изменилась, коробки передач от Renault Duster.

Речь идет о знакомой нам шестискоростной «механике» с заводским индексом TL8, которой комплектуются полноприводные «Дастеры». А это значит, что схема 4×4 у новинки будет традиционно кроссоверной — с многодисковой электромагнитной муфтой. Кроме того, такая коробка может быть задействована только при поперечном расположении силового агрегата, что подтверждает ранее просочившиеся в Сеть сведения о платформе В0, которая ляжет в основу будущего SUV.

Фото: Renault

Впрочем, официально эту информацию на АВТОВАЗе порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили. Зато любопытным фактом поделился губернатор Самарской области Николай Меркушин. По его словам, тольяттинцы работают над созданием нового большого внедорожника.

В общем-то, решение вполне логичное — лишать продуктовую линейку единственного «проходимца», пользующегося завидным спросом и не только в России, АВТОВАЗу не выгодно. А уж если LADA 4×4 и вправду станет «паркетником», то ее место просто обязана занять другая внедорожная модель. Тем более, что для ее разработки в арсенале у волжан уже имеются готовые узлы и агрегаты.

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17 мая 2017
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