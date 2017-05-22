АВТОВАЗ выпустит эксклюзивную версию LADA XRAY

Как сообщают «АвтоВести» со ссылкой на официального представителя АВТОВАЗа, сиденья в хетчбэке XRAY обтянуты кожей и алькантарой. Помимо этого салон украшены декоративными глянцевыми вставками черного цвета, а на педаляхкрасуются металлические накладки. По неподтвержденным данным, вазовский хетч получит и обновленную приборную панель с более привлекательным дизайном.

Предполагается, что приобрести LADA XRAY в новой комплектации можно будет безальтернативно в топовой модификации с 1,8-литровым 122-сильным мотором и роботизированной коробкой передач. Однако на сегодняшний день цены на новинку не сообщаются. Неизвестны и сроки появления посвежевшего хетчбэка на рынке, но ожидается, что это произойдет ближе к осени нынешнего года.