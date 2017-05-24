Volkswagen представил гибридный Golf GTI с 410-сильным двигателем

Фото: www.motor1.com
Студенты, проходящие стажировку в Volkswagen, разработали концепт электромобиля Golf GTI со 410-сильным мотором. «Живая» премьера новинки состоялась 24 мая на фестивале Worthersee, где ежегодно собираются поклонники немецкой марки.
Виктория Базылева

Как сообщает Motor1, работа над Volkswagen Golf GTI First Decade велась тринадцатью студентами на протяжении девяти месяцев. Под капотом автомобиля трудится гибридная силовая установка, суммарная мощностью которой достигает отметки в 410 л. с. При этом бензиновый двигатель приводит в движение передние колеса, в то время как 48-вольтовый электромотор — задние. Водитель с помощью мультимедийной системы или приложения для смартфона выбирает подходящий режим работы систем, исходя из собственных предпочтений: хетчбэк может быть и передне-, и задне-, и полноприводным.

Говоря о дизайне, стоит отметить, что оформление экстерьера Golf GTI First Decade весьма удачное. Концептуальный автомобиль получил привлекательную двухцветную окраску в тонах синего цвета с яркими акцентами по кузову. А уникальные 20-дюймовые легкосплавные диски и задний спойлер Clubsport гармонично дополняют внешний вид.

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24 мая 2017
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