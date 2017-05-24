Mitsubishi готова вернуть электромобиль i-MiEV в Россию

– Если бизнес-условия для продажи электромобилей в России будут созданы, то мы готовы к тому, чтобы вернуть эти машины на российский рынок, — приводит слова г-на Накамура агентство «Финмаркет». При этом президент и исполнительный директор российского представительства Mitsubishi отметил, что компания ожидает активных действий со стороны государства.

По его словам, в первую очередь, государство должно субсидировать покупки электрокаров, а во вторую — обеспечить должную инфраструктуру. Эти условия необходимо реализовывать одновременно, ведь иначе это не приведет к ожидаемому результату.

Напомним, что Mitsubishi i-MiEV покинул российский рынок вследствие катастрофически низкого спроса осенью минувшего года. Согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕВ), более чем за пять лет продаж японскому производителю удалось реализовать всего 267 машин, в частности, в 2016-ом — восемь электромобилей.